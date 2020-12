Sanità: M5S, 'no lezioni da chi l'ha distrutta, in 1 anno investiti oltre 12 mld' (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - “C'è un limite alle balle. E, purtroppo, ci tocca riportare anche stavolta un po' di gente dalla luna alla Terra. In queste ore, ore che dovrebbero essere quelle dell'orgoglio italiano, dopo il risultato straordinario ottenuto in Europa col #RecoveryFund, siamo costretti a leggere o ascoltare polemiche ridicole. Una tra queste: nel Recovery pochi soldi per la Sanità. E per carità, il problema non sta nel merito: è legittimo pensare che in una fase come questa, possano servire ancora più soldi per la Sanità”. E' quanto si legge in un post pubblicato sulla pagina ufficiale facebook del MoVimento 5 Stelle. “Noi stessi faremo di tutto perché quei fondi siano ancora aumentati – si legge ancora nel post - e ci batteremo anche perché poi vengano spesi dalle Regioni e spesi bene, visto che, ancora parte di quelli già previsti, non ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - “C'è un limite alle balle. E, purtroppo, ci tocca riportare anche stavolta un po' di gente dalla luna alla Terra. In queste ore, ore che dovrebbero essere quelle dell'orgoglio italiano, dopo il risultato straordinario ottenuto in Europa col #RecoveryFund, siamo costretti a leggere o ascoltare polemiche ridicole. Una tra queste: nel Recovery pochi soldi per la. E per carità, il problema non sta nel merito: è legittimo pensare che in una fase come questa, possano servire ancora più soldi per la”. E' quanto si legge in un post pubblicato sulla pagina ufficiale facebook del MoVimento 5 Stelle. “Noi stessi faremo di tutto perché quei fondi siano ancora aumentati – si legge ancora nel post - e ci batteremo anche perché poi vengano spesi dalle Regioni e spesi bene, visto che, ancora parte di quelli già previsti, non ...

