Patate fritte, fatte in casa (Di venerdì 11 dicembre 2020) Chi non vorrebbe delle gustose patatine fritte fatte in casa, comode e veloci per una cena sfiziosa in famiglia oppure per una festa o un evento. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti 1 kg di Patate 2.5 lt di acqua 2 cucchiaini di bicarbonato di sodio Sale fino q.b. Olio di semi di arachidi Ghiaccio Per fare delle Patate fritte croccanti fuori, ma morbide dentro iniziamo sbucciando e tagliando le Patate a spicchietti più simili possibili. Una volta che tutte le Patate saranno tagliate, sciacquatele con cura sotto l'acqua fredda. Mettiamo sul fuoco una pentola piena di acqua e aspettiamo che arrivi ad ebollizione. Quando l'acqua bolle aggiungete 2 cucchiai di bicarbonato e le Patate, fate bollire per circa 5 ...

