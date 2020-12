Orrore a Novilara | appena uscito dal carcere | sgozza la moglie poi si uccide

Leggi su chenews

(Di venerdì 11 dicembre 2020) La tragedia in provincia di Pesaro. Dopo il delitto, l’uomo si è recato in centro storico per lanciarsi dalle mura medievali, morendo poco dopo., in provincia di Pesaro, dove una donna è stata ritrovata priva di vita, con la gola tagliata. L’ipotesi è che sia stato suo marito, uno di 44 anni di origini marocchine, che si è tolto la vita gettandosi dalle mura del borgo vecchio del paese marchigiano. Gli inquirenti che indagano sulle due morti seguono la pista privilegiata dell’omicidio-suicidio. Un caso che ha destato scalpore e sconcerto nella tranquilla cittadina del Pesarese. La tragedia si sarebbe consumata in mattinata, mentre i due figli della coppia erano a scuola. L’uomo, a quanto risulta scarcerato da sole due settimane, avrebbe dapprima assassinato sua, tagliandole la gola, per poi ...