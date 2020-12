Natale, Conte a Bruxelles: “Deroghe a limiti spostamenti? Parlamento è sovrano. Ma attenzione al rischio terza ondata” (Di venerdì 11 dicembre 2020) I limiti agli spostamenti nelle festività possono “creare un problema oggettivo, è chiaro che chi vive in una grande città e ha i congiunti prossimi ha la possibilità di muoversi. Chi è in paesini più piccoli, può avere qualche difficoltà”. A parlare, durante una conferenza stampa a Bruxelles, è il premier Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio, ha quindi spiegato, che le misure non sono state fatte per limitare le persone, ma perché “nella situazione in cui siamo, anche con molti leader condividiamo il rischio che possa esserci una terza ondata“. Tuttavia, ha spiegato, “il Parlamento è sovrano”. “Se il Parlamento, assumendosene tutta la responsabilità, vuole introdurre eccezioni per i Comuni più piccoli, che possa avere una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Iaglinelle festività possono “creare un problema oggettivo, è chiaro che chi vive in una grande città e ha i congiunti prossimi ha la possibilità di muoversi. Chi è in paesini più piccoli, può avere qualche difficoltà”. A parlare, durante una conferenza stampa a, è il premier Giuseppe. Il presidente del Consiglio, ha quindi spiegato, che le misure non sono state fatte per limitare le persone, ma perché “nella situazione in cui siamo, anche con molti leader condividiamo ilche possa esserci unaondata“. Tuttavia, ha spiegato, “il”. “Se il, assumendosene tutta la responsabilità, vuole introdurre eccezioni per i Comuni più piccoli, che possa avere una ...

