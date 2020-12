Mourinho | piccola gaffe social | pubblica video con premio di allenatore del mese prima dell’annuncio ufficiale

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Special sempre, forse anche troppo. Josénon si smentisce neppure quando deve festeggiare un personale riconoscimento per ildi novembre ovvero ilcome migliore. Il tecnico del Tottenham ha "anticipato" l'annunciodella Premier Leaguendo un filmato su Instagram in cui si trova in una stanza con tutto lo staff e il trofeo sopra la scrivania.: Special Novembercaption id="attachment 1063679" align="alignnone" width="405"(Instagram)/captionLaè servita viahoto un filmato in cui celebra la vittoria comedeldi ...