Minacce, tentata estorsione e incendio d'auto: due arresti nel Sannio, erano 'concorrenti' delle vittime (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna, all'esito di un'attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, la Squadra Mobile di Benevento ha eseguito un'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari emessa, su richiesta della Procura, dall'Ufficio Gip di Benevento nei confronti di due persone per atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza (art 513 bis cp), nonché per tentata estorsione (art 56-629 cp) ai danni di un imprenditore beneventano e per incendio (art 423 cp) di un'autovettura di un dipendente della società danneggiata. L'attività investigativa è scaturita dalle denunce presentate da un dipendente e dall'amministratore di una società impegnata nella compravendita di pneumatici e con cui venivano segnalati l'incendio di ...

