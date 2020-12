Minacce renziane sul Recovery Plan Zingaretti batte un mezzo colpo Il leader Pd rompe il silenzio sull’attacco di Renzi a Conte Ma non va oltre un generico appello alla collegialità

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo giorni diNicolagli indugi. Con un lungo post sui social il segretario del Pd dice la sua sullo scontro in atto tra Giuseppee Matteo. Chiede “un passo in avanti, di tutti”. E mette il suo partito in una posizione di equidistanza tra Palazzo Chigi e ildi Rignano: “Non partecipiamo ad alcuna presunta competizione all’interno della maggioranza, che ci dovrebbe vedere schierati da una parte o dall’altra”. Ci sono problemi? Che vengano “risolti nel quadro di un limpido confronto tra l’insieme del governo e le forze politiche che lo sostengono”. Le critiche non possono essere considerate “come un atto di lesa maestà”, argomenta, ma i temi vanno posti in modo “costruttivo e non distruttivo”. Ovvero unal cerchio e ...