Le regole le fa la comunità di cui parlo, non io che ne scrivo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Gli ultimi mesi sono stati particolarmente caldi per quanto riguarda fatti di cronaca e non solo che hanno coinvolto la comunità trans. Storie tragiche come quella di Maria Paola e Ciro o storie come quella di Elliot Page, che ha fatto sapere al mondo di essere transgender. Che sia tragica o che sia di vita nuova, queste storie hanno avuto una cosa in comune: l’incapacità della stampa e delle persone di scrivere e di parlare del tema e dei soggetti coinvolti con i termini giusti. Da Ciro chiamato Cira durante il Tg1 a tutti gli errori nei titoli e negli articoli – in cui spesso si è fatto deadnaming – sulla questione Elliot Page, i casi in cui la stampa italiana ha dimostrato di non essere all’altezza della questione sono molteplici. LEGGI ANCHE >>> Elliot Page e l’inclusività IL SIGNOR DISTRUGGERE Stampa e giornalisti devono conoscere il linguaggio dei ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Gli ultimi mesi sono stati particolarmente caldi per quanto riguarda fatti di cronaca e non solo che hanno coinvolto latrans. Storie tragiche come quella di Maria Paola e Ciro o storie come quella di Elliot Page, che ha fatto sapere al mondo di essere transgender. Che sia tragica o che sia di vita nuova, queste storie hanno avuto una cosa in comune: l’incapacità della stampa e delle persone di scrivere e di parlare del tema e dei soggetti coinvolti con i termini giusti. Da Ciro chiamato Cira durante il Tg1 a tutti gli errori nei titoli e negli articoli – in cui spesso si è fatto deadnaming – sulla questione Elliot Page, i casi in cui la stampa italiana ha dimostrato di non essere all’altezza della questione sono molteplici. LEGGI ANCHE >>> Elliot Page e l’inclusività IL SIGNOR DISTRUGGERE Stampa e giornalisti devono conoscere il linguaggio dei ...

Npaolins : @GuidoCrosetto Credo dipenda in buona parte dalla capacità di osservare le regole e indicazioni nel vivere in comun… - QuotidianoEnerg : Comunità energetiche, ok @ARERA_it (con modifiche) a regole tecniche Gse - Qualenergiait : Comunità energetiche e autoconsumo collettivo, ok alle regole Gse: ora c’è tutto - manginobrioches : @riccardosp @GuidoCrosetto Appunto, senso di comunità, prossemica molto differente, percezione delle regole. - manginobrioches : @llblo @__marcovitale__ @GuidoCrosetto Era un modo per dire che, oltre ai modelli di intervento stabiliti dall'alto… -

Ultime Notizie dalla rete : regole comunità Pugliese (Conad): «Allarme sui consumi, troppi bonus a pioggia. Qui serve il lavoro» Corriere della Sera