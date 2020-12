La previsione di Crisanti: 'A fine gennaio aumenteranno i contagi' (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il virologo dell'Università di Padova Andrea Crisanti ha parlato di un possibile innalzamento della curva dei contagi di Coronavirus a partire dal prossimo gennaio: "Per 'terza ondata' intendo un ... Leggi su globalist (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il virologo dell'Università di Padova Andreaha parlato di un possibile innalzamento della curva deidi Coronavirus a partire dal prossimo: "Per 'terza ondata' intendo un ...

Il virologo dell'Università di Padova: "Renderei obbligatoria la mascherina sui mezzi pubblici e scaglionerei gli ingressi a scuola" ...

CORONAVIRUS: di certo avremo la TERZA ONDATA di CONTAGI con il RECORD EUROPEO di MORTI, parla il VIROLOGO CRISANTI

Andrea CRISANTI disegna uno SCENARIO pessimo e disastroso per l'arrivo della TERZA ONDATA Se fino a qualche settimana fa l'arrivo di una terza ondata di coronavirus era solo un'ipotesi, adesso è quasi ...

