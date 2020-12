La Campania è per la linea del rigore, De Luca: “Non esistono Natale e Capodanno” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiConsueto appuntamento del venerdì con Vincenzo De Luca. Attraverso i social, il governatore ha fatto il punto della situazione sull’emergenza Covid in Campania. Ecco i passaggi salienti del suo intervento: Recovery Fund Motivate tutte le critiche rispetto a un modello di gestione che prevede l’impegno di decine di tecnici per utilizzare 2019 miliardi. Perché si immagina di utilizzare i tecnici? Per accelerare i tempi di spesa? In Italia abbiamo avuto due modelli, quello di Genova per il ponte, e quello delle Universiadi di Napoli che non viene mai citato: in 10 mesi abbiamo costruito o ristrutturato 70 impianti sportivi in un contesto di assoluta trasparenza. Altra polemica riguarda la divisione in sei capitoli dei fondi. Tra questi uno è sottofinanziato, la sanità, e un altro completamente assente: il turismo. Sullo sfondo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiConsueto appuntamento del venerdì con Vincenzo De. Attraverso i social, il governatore ha fatto il punto della situazione sull’emergenza Covid in. Ecco i passaggi salienti del suo intervento: Recovery Fund Motivate tutte le critiche rispetto a un modello di gestione che prevede l’impegno di decine di tecnici per utilizzare 2019 miliardi. Perché si immagina di utilizzare i tecnici? Per accelerare i tempi di spesa? In Italia abbiamo avuto due modelli, quello di Genova per il ponte, e quello delle Universiadi di Napoli che non viene mai citato: in 10 mesi abbiamo costruito o ristrutturato 70 impianti sportivi in un contesto di assoluta trasparenza. Altra polemica riguarda la divisione in sei capitoli dei fondi. Tra questi uno è sottofinanziato, la sanità, e un altro completamente assente: il turismo. Sullo sfondo ...

