In porto il tranello dei pullman vuoti | scoperti i trasporti irregolari di merci

(Di venerdì 11 dicembre 2020) ANCONA - Che ci facevano tutti quele mini van in uscita dai traghetti, con il traffico passeggeri di fatto congelato in tutta Europa per effetto delle normative contro la diffusione del Covid ...

Ultime Notizie dalla rete : porto tranello

Corriere Adriatico

ANCONA - Che ci facevano tutti quel pullman e mini van in uscita dai traghetti, con il traffico passeggeri di fatto congelato in tutta Europa per effetto delle normative contro la ...Il femminismo come sguardo trasversale, capace di connettere interi universi, fa esplodere la sua potenza ermeneutica quando si confronta con i temi generali di crisi che affliggono il reale. Ne è un ...