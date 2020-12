THEVOICE_ITALY : Con “L’amore è una cosa meravigliosa” Gennaro Vilardi ha toccato le corde del nostro cuore.???? #TheVoiceSenior - zazoomblog : GENNARO VILARDI- Il concorrente cieco di The Voice: “Mia moglie luce dei miei occhi” - #GENNARO #VILARDI-… - fanpage : La toccante esibizione di Gennaro Vilardi a #TheVoiceSenior - yolandanapoli : RT @THEVOICE_ITALY: Con “L’amore è una cosa meravigliosa” Gennaro Vilardi ha toccato le corde del nostro cuore.???? #TheVoiceSenior https://… - zazoomblog : The Voice Senior: Gennaro Vilardi (video e gallery) - #Voice #Senior: #Gennaro #Vilardi -

Ultime Notizie dalla rete : GENNARO VILARDI

A The Voice Senior la storia di Gennaro Vilardi, napoletano che arriva sul palco accompagnato da sua moglie perché non vedente ...La terza puntata di The Voice Senior di questa sera, 11 dicembre 2020, in onda su Rai1 con la conduzione di Antonella Clerici, ha visto anche l’esibizione di Gennardo Vilardi, che ha portato ...