Gabriele Parpiglia: dati ascolti tv errati sulla trasmissione 'Seconda vita' | Rettifica (Di venerdì 11 dicembre 2020) Gabriele Parpiglia, conduttore e giornalista è stato protagonista di un errore del nostro giornale: sono stati inseriti per errore nel titolo e nell'articolo che parlava della sua trasmissione "Seconda vita" i dati ascolti tv errati. Ci scusiamo con il signor Gabriele Parpiglia per l'errore commesso e pubblichiamo la Rettifica all'articolo dal titolo "Gabriele Parpiglia, flop del ritorno di 'Seconda vita': solo 0,6 per cento di share", pubblicato in data 10 dicembre 2020. Abbiamo provveduto a rimuovere l'articolo che riportava la notizia errata. Ci scusiamo con il Signor Gabriele Parpiglia, protagonista di questo errore, commesso in ...

