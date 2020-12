Ex Ilva di Taranto Accordo Mittal-Invitalia, torna l’acciaio di Stato (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ci siamo, finalmente è arrivato l’Accordo per la ex Ilva di Taranto, il complesso siderurgico più grande d’Europa specializzato nella produzione di acciaio e di tutti gli impianti siderurgici che il gruppo detiene nel nostro paese. torna lo Stato nella gestione dello stabilimento. Accordo Mittal-Invitalia La firma è arrivata in tarda serata e prevede un deciso investimento pubblico che garantirà la piena occupazione dell’impianto riducendo l’inquinamento per la produzione di acciaio. L’Accordo consente alla società controllata dal Mef di entrare al 50%, per poi salire al 60%, nella compagine azionaria della AM InvestCO che ha in gestione gli impianti siderurgici in Italia. Il passaggio di controllo dello stabilimento di ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ci siamo, finalmente è arrivato l’per la exdi, il complesso siderurgico più grande d’Europa specializzato nella produzione di acciaio e di tutti gli impianti siderurgici che il gruppo detiene nel nostro paese.lonella gestione dello stabilimento.La firma è arrivata in tarda serata e prevede un deciso investimento pubblico che garantirà la piena occupazione dell’impianto riducendo l’inquinamento per la produzione di acciaio. L’consente alla società controllata dal Mef di entrare al 50%, per poi salire al 60%, nella compagine azionaria della AM InvestCO che ha in gestione gli impianti siderurgici in Italia. Il passaggio di controllo dello stabilimento di ...

sole24ore : Sulla prima pagina del #sole24ore di venerdì #11dicembre: dalla #Bce 500 miliardi, nubi sulla ripresa. Accordo #Ue,… - matteosalvinimi : #Salvini: Vaccini affidati a 'Superman' #Arcuri? Nei mesi della pandemia ha gestito malamente mascherine e ossigeno… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Ex Ilva Taranto, firmato l'accordo. L'acciaieria torna nelle mani dello Stato, tramite Invitalia al 50% poi dal 2022, c… - gselvaggia : RT @GuidoCrosetto: Chi pagherà per la distruzione dell’Ilva? Chi chiederà conto a chi ha voluto, scientemente, fare male ai Riva ed all’Ilv… - TrevisoVerdi : RT @AngeloBonelli1: LA VERGOGNA Accordo tra #ArcelorMittal e #Invitalia calpesta la costituzione e ci porta in un’oscurita’ senza fine per… -