Covid | Lamorgese mai stata positiva | “Un evento raro ma possibile”

Leggi su inews24

(Di venerdì 11 dicembre 2020) La ministra dell’interno, Luciana, non è mai. Attraverso una nota ufficiale lo rende noto il Ministero Dell’Interno. Nei giorni scorsi la ministra dell’interno, Luciana, aveva scoperto di essereal coronavirus nel corso di una riunione dei ministri. Non appena saputo della positività, la ministra ha abbandonato il consiglio e in L'articolo proviene da Inews.it.