Cisterna | OK al bilancio consolidato 2019 | lavori sul Corso | contributo alla Chiesa di Doganella | forse ad una svolta su via Castrum

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 11 dicembre 2020) E’ stato un Consiglio comunale dai toni pacati e con pochi punti all’ordine del giorno quello svolto ieri pomeriggio a. Non sono mancati da parte dei rappresentanti della minoranza richieste al sindaco su alcuni temi di attualità come lo stato in cui versa la crisi politica in senomaggioranza e il completamento della giunta, oppure la Casa della Salute, ma anche sul pericolo di un nuovogamento delle villette nel quartiere San Valentino in prossimità dei canali Fosso delle Cese e Fosso di Valle Madama esondati lo sanno, oppure la vicenda dell’auto contromano sudella Repubblica che per pura fortuna non ha causato vittime, e infine lo stato di manutenzione delle strade. A questo proposito il consigliere Sarracino è tornato nuovamente a sollecitare un intervento ...