Britishvolt - A Blyth la prima gigafactory del Regno Unito | sarà progettata dalla Pininfarina

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Laha scelto un sito nel nord-est dell'Inghilterra per realizzare la" per la produzione di batterie nel. L'impiantocostruito a, nella contea del Northumberland, grazie a un investimento di 2,6 miliardi di sterline (oltre 2,8 miliardi di euro) e sulla base di un progetto di design affidato allaArchitecture, la divisione dell'omonima azienda torinese specializzata in soluzioni architettoniche per l'edilizia o l'arredamento di spazi interni ed esterni. I dettagli. L'investimento, il più importante in campo industriale realizzato in quest'arearealizzazione dello stabilimento della Nissan a Sunderland, nel 1984, prevede l'avvio dei lavori di costruzione della ...