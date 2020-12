Black Panther 2: Chadwick Boseman non verrà sostituito, svelata la data di uscita (Di venerdì 11 dicembre 2020) Kevin Feige ha confermato la data di uscita di Black Panther 2, ribadendo che Chadwick Boseman non sarà sostituito nel ruolo di T'Challa. Black Panther 2 riporterà sul grande schermo il mondo di Wakanda senza sostituire Chadwick Boseman nel ruolo di T'Challa, come confermato nell'annuncio che svela inoltre la data di uscita: 8 luglio 2022. Kevin Feige ha assicurato che il sequel renderà omaggio all'amato attore, pur non svelando dettagli della trama. Il capo dei Marvel Studios ha dichiarato, parlando di Black Panther 2: "Chadwick Boseman era un attore di immenso talento e un individuo in grado di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 dicembre 2020) Kevin Feige ha confermato ladidi2, ribadendo chenon sarànel ruolo di T'Challa.2 riporterà sul grande schermo il mondo di Wakanda senza sostituirenel ruolo di T'Challa, come confermato nell'annuncio che svela inoltre ladi: 8 luglio 2022. Kevin Feige ha assicurato che il sequel renderà omaggio all'amato attore, pur non svelando dettagli della trama. Il capo dei Marvel Studios ha dichiarato, parlando di2: "era un attore di immenso talento e un individuo in grado di ...

badtasteit : #BlackPanther2: la nuova data d'uscita e la conferma di Kevin Feige: nessun recasting per T'Challa - PheebsBuffay__ : @sonocomesonoo_ Boh io ti giuro vedevo Bucky già da Black Panther ed ero troppo emozionata. Adesso il trailer di T… - YaoMomo__ : Black Panther II ci sarà, ma non faranno nessun re-casting di T'Challa. Suppongo sarà Shuri la nuova protagonista. - adorvstark : Giustissimo non re-castare T’Challa/Black Panther, Chadwick ci ha messo anima e cuore nell’interpretazione ???? #DisneyInvestorDay - nargillos : @lousbrights in pratica mi hanno detto che seguendo i fumetti shuri sarebbe la prossima black panther -

