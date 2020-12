Benevento, Vigorito: «Sassuolo esame di Stato. Djuricic? Nessuna segretaria di cui farlo innamorare» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Sassuolo Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Sassuolo. Sassuolo – «Conta il risultato. Se viene attraverso il bel gioco, accontentiamo tutti. Stiamo affrontando la Serie A con umiltà e sacrificio: qualche partita ci ha dato ragione. Stasera sarà complicato contro il Sassuolo, un bell’esame di Stato». IAGO FALQUE – «Iago Falque ha dimostrato di essere l’elemento che cercavamo. Gli manca il ritmo partita, è un calciatore di esperienza che fa bene a tutto il gruppo». DE ZERBI – «Lo puntavamo da diversi anni, poi ci ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Oreste, presidente del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro ilOreste, presidente del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il– «Conta il risultato. Se viene attraverso il bel gioco, accontentiamo tutti. Stiamo affrontando la Serie A con umiltà e sacrificio: qualche partita ci ha dato ragione. Stasera sarà complicato contro il, un bell’di». IAGO FALQUE – «Iago Falque ha dimostrato di essere l’elemento che cercavamo. Gli manca il ritmo partita, è un calciatore di esperienza che fa bene a tutto il gruppo». DE ZERBI – «Lo puntavamo da diversi anni, poi ci ...

