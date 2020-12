Battipaglia, da oggi la stazione ferroviaria è più accessibile e sostenibile (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia – La stazione di Battipaglia è da oggi più accessibile e sostenibile. Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha installato nel terminal del salernitano tre nuovi ascensori e attivato un impianto di illuminazione ad alta efficienza e basso consumo. Si tratta di un nuovo tassello del più ampio programma che RFI ha intrapreso in Campania per riqualificare le stazioni, migliorarne la vivibilità e renderle più facilmente fruibili anche alle persone con disabilità. ASCENSORI, LAMPADE, MARCIAPIEDI – Dotati di telecamere per la videosorveglianza, gli ascensori sono attivi dalle ore 05.00 alle 23.45 e sono stati realizzati secondo le più recenti normative per consentire una migliore accessibilità ai marciapiedi, soprattutto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ladiè dapiù. ReteItaliana (Gruppo FS Italiane) ha installato nel terminal del salernitano tre nuovi ascensori e attivato un impianto di illuminazione ad alta efficienza e basso consumo. Si tratta di un nuovo tassello del più ampio programma che RFI ha intrapreso in Campania per riqualificare le stazioni, migliorarne la vivibilità e renderle più facilmente fruibili anche alle persone con disabilità. ASCENSORI, LAMPADE, MARCIAPIEDI – Dotati di telecamere per la videosorveglianza, gli ascensori sono attivi dalle ore 05.00 alle 23.45 e sono stati realizzati secondo le più recenti normative per consentire una migliore accessibilità ai marciapiedi, soprattutto ...

