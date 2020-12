Barbara D’Urso smascherata da Striscia la Notizia: la bugia della conduttrice (Di venerdì 11 dicembre 2020) Barbara D’Urso racconta una bugia in diretta nazionale e Striscia la Notizia la smaschera pubblicando un video che la incrimina. La conduttrice durante una puntata di Pomeriggio cinque ha mentito sulla propria vita, ecco cos’ha detto. Una piccola bugia che è costata a Barbara D’Urso un servizio sul Tg satirico di canale cinque Striscia L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 11 dicembre 2020)racconta unain diretta nazionale elala smaschera pubblicando un video che la incrimina. Ladurante una puntata di Pomeriggio cinque ha mentito sulla propria vita, ecco cos’ha detto. Una piccolache è costata aun servizio sul Tg satirico di canale cinqueL'articolo proviene da Leggilo.org.

Maria33759436 : Barbara D'Urso scende in politica Ma ancora non si sa con chi - blusewillis : RT @Zziagenio78: Il Gruppo Whatsapp di quelli che han chiesto a Barbara D'Urso di entrare in politica: - Agato_Agato : Come se il problema fosse Barbara D'Urso in politica e non i 3 milioni di persone che la guardano in TV. - giuliaselvaggi2 : @fleinaudi @avvbenedetto @galatinicola @DavideGiac @boccadutri @RoccoTodero @Marxtrixx @ManuelaBellipan @angiode15… - fracostanzo : RT @Zziagenio78: Il Gruppo Whatsapp di quelli che han chiesto a Barbara D'Urso di entrare in politica: -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Anna Valle: «Il fake in Rete che si spaccia per me» Corriere della Sera