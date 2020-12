Back 4 Blood dei creatori di Left 4 Dead in un nuovo trailer ai The Game Awards

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Proseguono i The2020 con undedicato adeidi. Per chi non lo sapesse, si tratta di un adrenalinico FPS co-op a tema zombie, annunciato lo scorso anno. Qui sotto possiamo dare unsguardo alplay di: Leggi altro...

Proseguono i The Game Awards 2020 con un nuovo trailer dedicato a Back 4 Blood dei creatori di Left 4 Dead. Per chi non lo sapesse, si tratta di un adrenalinico FPS co-op a tema zombie, annunciato lo ...Back 4 Blood sarà disponibile all'inizio della prossima estate. Durante i The Game Awards, Warner Bros. Interactive e Turtle Rock Studios hanno annunciato la data di uscita dello sparatutto cooperativ ...