Anticipazioni Una Vita martedì 15 dicembre 2020: un tragico risveglio per Felipe (Di venerdì 11 dicembre 2020) Le Anticipazioni di Una Vita di martedì 15 dicembre 2020, mostrano una Genoveva intenta a portare avanti il suo piano: la donna vuole conquistare Felipe. L’avvocato si risveglia in una stanza d’albergo, ignaro di quanto accaduto. Per sua fortuna, giunge qualcuno che gli rinfrescherà la memoria. Una Vita Anticipazioni: Genoveva porta avanti il suo piano per conquistare Felipe Nella puntata di Una Vita di martedì 15 dicembre 2020 vedremo una Genoveva che è alquanto soddisfatta per i risultati che sta ottenendo dal piano che aveva ideato, ma nel contempo il suo nervosismo però aumenta perché ha timore che malgrado la partenza di Marcia, Felipe resti ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ledi Unadi15, mostrano una Genoveva intenta a portare avanti il suo piano: la donna vuole conquistare. L’avvocato si risveglia in una stanza d’albergo, ignaro di quanto accaduto. Per sua fortuna, giunge qualcuno che gli rinfrescherà la memoria. Una: Genoveva porta avanti il suo piano per conquistareNella puntata di Unadi15vedremo una Genoveva che è alquanto soddisfatta per i risultati che sta ottenendo dal piano che aveva ideato, ma nel contempo il suo nervosismo però aumenta perché ha timore che malgrado la partenza di Marcia,resti ...

