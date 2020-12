Ansaldo Energia spedisce maxi turbina: imbarco record a Genova (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Ansaldo Energia ha completato con successo la spedizione da Genova della maxi turbina dei record, la più potente mai realizzata in Italia, ma non è solo la turbina a destare l’attenzione mediatica, perché la logistica ed il trasporto hanno richiesto un impegno non indifferente. La turbina GT36, battezzata “Monte Bianco”, pesa circa 578 tonnellate ed è lunga quasi 13 metri, un volume ed una massa che hanno richiesto un’opera titanica per le operazioni di carico e imbarco. La turbina è stata caricata presso le aree di Cornigliano del porto di Genova sulla nave “Happy River” della compagnia olandese BigLift Shipping (il nome dice tutto sulla sua prestazione), capace di sollevare sino a 800 ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) –ha completato con successo la spedizione dadelladei, la più potente mai realizzata in Italia, ma non è solo laa destare l’attenzione mediatica, perché la logistica ed il trasporto hanno richiesto un impegno non indifferente. LaGT36, battezzata “Monte Bianco”, pesa circa 578 tonnellate ed è lunga quasi 13 metri, un volume ed una massa che hanno richiesto un’opera titanica per le operazioni di carico e. Laè stata caricata presso le aree di Cornigliano del porto disulla nave “Happy River” della compagnia olandese BigLift Shipping (il nome dice tutto sulla sua prestazione), capace di sollevare sino a 800 ...

