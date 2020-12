Alessandro Cattelan lascia X Factor, il discorso: “È arrivato il momento di voltare pagina” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ieri sera, giovedì 10 dicembre 2020, è andata in onda l’ultima puntata di X Factor 2020, ma per Alessandro Cattelan – conduttore del programma da 10 anni – è stata l’ultima puntata in assoluto. “Questa è stata la mia ultima puntata”, ha infatti spiegato. “È stato un viaggio molto bello che ho fatto insieme a tutti voi in questi ultimi 10 anni. Sapendo che sarebbe stata l’ultima puntata, quest’ultima settimana è stata strana. Era una routine a cui ero abituato da tempo. Sapevo che sarebbe stata l’ultima. I giorni non erano giorni, ma pagine di un libro che stava arrivando alla fine, un libro che mi è piaciuto tantissimo e che sono contento però di aver finito”. Alessandro Cattelan ha poi proseguito: “Mi sono reso conto che non sto lasciando un programma, non sta finendo un ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ieri sera, giovedì 10 dicembre 2020, è andata in onda l’ultima puntata di X2020, ma per– conduttore del programma da 10 anni – è stata l’ultima puntata in assoluto. “Questa è stata la mia ultima puntata”, ha infatti spiegato. “È stato un viaggio molto bello che ho fatto insieme a tutti voi in questi ultimi 10 anni. Sapendo che sarebbe stata l’ultima puntata, quest’ultima settimana è stata strana. Era una routine a cui ero abituato da tempo. Sapevo che sarebbe stata l’ultima. I giorni non erano giorni, ma pagine di un libro che stava arrivando alla fine, un libro che mi è piaciuto tantissimo e che sono contento però di aver finito”.ha poi proseguito: “Mi sono reso conto che non stondo un programma, non sta finendo un ...

