X Factor 2020 Classifica Finale | Casadilego vincitore dell’ultima puntata della quattordicesima edizione | Cattelan lascia X Factor

IlContiAndrea : #XF2020 tira un sospiro di sollievo dopo la debacle dello scorso anno grazie all’uragano pop #Emma e non solo. La F… - Corriere : X Factor 2020, vince Casadilego Cattelan al termine annuncia: «Lascio il programma» - SkyTG24 : Casadilego è la vincitrice di X Factor 2020 - bsdoskun : RT @GlobuloBianco: Io:”Ok ormai siamo a dicembre cos’altro può andare storto?” 2020:@alecattelan lascia X Factor #XF2020 - SkyTG24 : X Factor 2020, la vincitrice è Casadilego: la sua finale in 12 foto -

Ultime Notizie dalla rete : Factor 2020

X Factor 2020 se lo aggiudica la favorita Casadilego, ma i social si sono scatenati per l’addio di Alessandro Cattelan: «È stata la mia ultima edizione» e per l'esibizione musicale a torso nudo da ver ...A vincere la 14ma edizione del talent di Sky è Elisa Coclite, vero nome di Casadilego, in squadra con Hell Raton A salire sul gradino più alto del podio è Casadilego, il suo fattore X ha fatto la diff ...