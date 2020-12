Ultime Notizie Roma del 10-12-2020 ore 14:10 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio è morto Paolo Rossi tutta l’Italia piange L’eroe dei mondiali di spagna 82 aveva 64 anni ed era malato ma la sua scomparsa è arrivata improvvisa per gli italiani che lo amavano Rossi è stato un campione del mondo capocannoniere con 6 gol di quel viale Pallone d’oro con la Juve di Trapattoni ha vinto due scudetti e 4 coppe la notizia della sua scomparsa è stata data nella notte dalla moglie Federica e cappelletti in un commovente post su Instagram lo piangono i suoi amici ed ex compagni di squadra Cabrini se ne va un fratello Zoff dice un amico intelligente Fatico a capire lo mangio del Brasile e Uccise il nostro sogno ma per lui grande rispetto bandiera a mezz’asta a Coverciano in FIGC ha regalato Antonio di italiano ha detto il premier Conte e Conte partecipa oggi e domani al ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 10 dicembre 2020)dailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio è morto Paolo Rossi tutta l’Italia piange L’eroe dei mondiali di spagna 82 aveva 64 anni ed era malato ma la sua scomparsa è arrivata improvvisa per gli italiani che lo amavano Rossi è stato un campione del mondo capocannoniere con 6 gol di quel viale Pallone d’oro con la Juve di Trapattoni ha vinto due scudetti e 4 coppe la notizia della sua scomparsa è stata data nella notte dalla moglie Federica e cappelletti in un commovente post su Instagram lo piangono i suoi amici ed ex compagni di squadra Cabrini se ne va un fratello Zoff dice un amico intelligente Fatico a capire lo mangio del Brasile e Uccise il nostro sogno ma per lui grande rispetto bandiera a mezz’asta a Coverciano in FIGC ha regalato Antonio di italiano ha detto il premier Conte e Conte partecipa oggi e domani al ...

amnestyitalia : ?? Ultime notizie: Iran, l'esecuzione di Ahmadreza Djalali risulta posticipata per i prossimi giorni, ma la situazio… - fanpage : Gino Strada: “Il disastro della sanità iniziato con gli investimenti sui privati” - Agenzia_Ansa : In #Austria, in vista delle #vacanze di #Natale, scatta l'obbligo di quarantena per chi arriva dall'estero. Non bas… - MARESITAS : RT @fanpage: Papa Francesco anticipa la messa di Natale alle 19.30 per le norme covid - tempostretto : Un nuovo articolo: (Reggio Calabria. L'assessore Delfino incontra Carmen Manti, portavoce di 'God is One') è stato… -