Stefania Orlando crolla al GF Vip | “Mi hanno detto che sono una manipolatrice”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 10 dicembre 2020), una delle concorrenti più amate nella casa del Grande Fratello Vip, è scoppiata in lacrime, stremata dalle critiche di Rosalinda Cannavò (Ex Adua Del Vesco) e Dayane Mello. La showgirl si è rifugiata nella sauna per sfogarsi ma al di fuori c’è chi la sostiene. Un compleanno in lacrime perL’8 dicembre doveva essere un compleanno speciale per: quello della nonna, scomparsa da qualche anno. La conduttrice tv non è però riuscita a sorridere in una giornata così importante. A buttarla giùstate le parole accusatorie delle altre due concorrenti del reality, Dayane e Rosalinda. “Micheuna manipolatrice, una che va a mettere il sale ...