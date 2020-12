Sport invernali, calendario 11-13 dicembre: programma, orari, tv, streaming. Finalmente ci sarà anche lo snowboard (Di giovedì 10 dicembre 2020) sarà una settimana ricca per gli Sport invernali quella da martedì 8 a domenica 13 dicembre. Un fine settimana che vedrà Finalmente il ritorno della Coppa del Mondo di snowboard, con il PGS da Cortina. Appuntamento ovviamente anche con lo sci alpino, che sarà impegnato in terra francese con le gare maschili in Val d’Isere e quelle femminili a Courchevel. Ritorna anche lo sci di fondo con le sprint cittadine (individuali e a coppie) di Dresda, mentre il biathlon si sposta in Austria ad Hochfilzen. Spazio anche al salto con gli sci con i Mondiali di volo a Planica e poi anche agli Sport da budello (slittino, skeleton e bob). CAMBIA IL programma IN VAL D’ISERE: SUPERG ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020)una settimana ricca per gliquella da martedì 8 a domenica 13. Un fine settimana che vedràil ritorno della Coppa del Mondo di, con il PGS da Cortina. Appuntamento ovviamentecon lo sci alpino, cheimpegnato in terra francese con le gare maschili in Val d’Isere e quelle femminili a Courchevel. Ritornalo sci di fondo con le sprint cittadine (individuali e a coppie) di Dresda, mentre il biathlon si sposta in Austria ad Hochfilzen. Spazioal salto con gli sci con i Mondiali di volo a Planica e poiaglida budello (slittino, skeleton e bob). CAMBIA ILIN VAL D’ISERE: SUPERG ...

