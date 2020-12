Sparta Praga-Milan 0-1 | decide Hauge | Tabellino e Highlights

Leggi su ck12

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Un altro gol del norvegese in Europa League regala ai rossoneri il primo posto nel girone0-1, Cronaca,ed– Ai rossoneri già sanno di essere qualificati, cercano quindi solo di sorpassare il Lille in classifica con una vittoria contro loe conquistare il primo posto nel girone, creandosi migliori chance in vista del sorteggio per i sedicesimi e la fase a eliminazione diretta dell’Europa League. Stefano Pioli, che già allena una squadra giovanissima, vuole far ...