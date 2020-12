“Sono sposato” GF Vip | Tommaso Zorzi la notizia è un’autentica bomba Tra incredulità e silenzi è lui a confessarlo

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Uno dei grandi protagonisti del ‘GF Vip’ è. Amatissimo dal pubblico da casa, è considerato uno dei favoriti alla vittoria finale, se non proprio il principale candidato al trionfo. Anche alcuni coinquilini la pensano così, basti pensare ad alcune affermazioni fatte nei giorni scorsi da Maria Teresa Ruta, che ha trovato d’accordo anche Stefania Orlando. L’influencer ha però sofferto maledettamente l’abbandono di Francesco Oppini, visto che si è scoperto che non c’era solo amicizia. Dopo essere stato messo sotto pressione da Cristiano Malgioglio, il giovane ha confessato di essersi innamorato del figlio di Alba Parietti, nonostante quest’ultimo sia eterosessuale e felicemente fidanzato. Nell’ultima puntata in diretta c’è stato l’atteso confronto con Oppini e adessosembra abbia reagito davvero bene. Nelle ultime ore ...