Sicilia | Ylenia muore a 26 anni con una ferita alla spalla | giallo sulle cause

Una ragazza di 24 anni, originaria di Messina, Ylenia Bonavera, è morta la notte scorsa nell'ospedale Garibaldi - Centro di Catania. Le cause del decesso sono in via di accertamento da parte della Squ ...CATANIA – Una giovane vita potrebbe essere stata spezzata dalla cocaina. Una 26enne è arrivata ieri sera al Pronto Soccorso del Garibaldi Centro di Catania per una ferita alla spalla, ma poi nella not ...CATANIA – Si conclude tragicamente la storia di Ylenia Bonavera, 26 anni, la ragazza messinese bruciata viva dall’ex fidanzato con in grembo un bambino e aggredita più volte. La giovane ha dapprima accusato Alessio Mantineo (il suo ex), salvo poi difenderlo dalle accuse dalla D’Urso per poi, addirittura, giustificare il suo gesto come atto d’amore.Tragedia nella notte a Catania. È morta all’ospedale Garibaldi del capoluogo etneo Ylenia Bonavera, 26 anni, la ragazza messinese che nel 2017 aveva lottato tra la vita e la morte dopo il tentato...CATANIA – E’ morta questa mattina nell’ospedale Garibaldi-Centro di Catania Ylenia Bonavera, la ragazza messinese di 26 anni che il fidanzato Alessio Mantineo tentò di bruciare viva nel 2017 alle “Case Gialle” a Messina.