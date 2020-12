Si chiama Smellicopter ed è un drone che fiuta gli odori

Leggi su wired

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Un piccolo velivolo senza pilota capace di orientarsi in autonomia e seguire – come un cane da tartufi – le scie odorose degli oggetti. Lo ha progettato un team internazionale di ricercatori guidati dall’università di Washington, che ce lo presenta in questo video. Il prototipo, denominatoe descritto nei dettagli in una pubblicazione su Iop Bioinspiration & Biomimetics, è dotato di olfatto grazie a una strategia letteralmente strappata alla natura: un’antenna prelevata da una falena e poi collegata a un sistema di trasmissione degli stimoli artificiale. Perché realizzare sistemi come questo? Un domani potrebbero aiutarci nel tenere sotto controllo situazioni di pericolo come le fughe di gas, o di liquidi infiammabili o tossici, così come scovare ordigni inesplosi in scenari di guerra. (Credit video: Kiyomi Taguchi/University of Washington; credit ...