Sedi digitali: come le disegneremo insieme nel tour ‘La Base incontra Rousseau’ (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nato da un’idea di un gruppo di attivisti (Parola agli attivisti) coordinati dalla consigliera regionale Francesca De Vito e presentato a novembre nel Piano 2020/2021, “La Base incontra Rousseau” è un tour attraverso il quale l’Associazione Rousseau ha deciso di accogliere ancora una volta le istanze degli attivisti e di lavorare insieme per progettare quelle Sedi digitali territoriali e tematiche tanto richieste sulla piattaforma. Per capire al meglio gli obiettivi del tour abbiamo parlato con Francesca De Vito referente organizzativo del tour. Partecipa alle prime due tappe del tour “La Base incontra Rousseau”! Registrati QUI per la tappa del Lazio il 19 dicembre alle ore 15. QUI per la tappa della ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nato da un’idea di un gruppo di attivisti (Parola agli attivisti) coordinati dalla consigliera regionale Francesca De Vito e presentato a novembre nel Piano 2020/2021, “LaRousseau” è unattraverso il quale l’Associazione Rousseau ha deciso di accogliere ancora una volta le istanze degli attivisti e di lavorareper progettare quelleterritoriali e tematiche tanto richieste sulla piattaforma. Per capire al meglio gli obiettivi delabbiamo parlato con Francesca De Vito referente organizzativo del. Partecipa alle prime due tappe del“LaRousseau”! Registrati QUI per la tappa del Lazio il 19 dicembre alle ore 15. QUI per la tappa della ...

save_palax : RT @Open_Box: Openbox festeggia questo 2020 con un evento phigytal, per raccontare la sua evoluzione (e non solo) fatta di progetti, team e… - Open_Box : Openbox festeggia questo 2020 con un evento phigytal, per raccontare la sua evoluzione (e non solo) fatta di proget… -