"Pronte le fiale dei monoclonali. E con questa cura guariti in 48 ore"

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Enza Cusmai "Stiamo infialando e nelle prossime settimane partirà la sperimentazione clinica italiana con gli anticorpi" «Stiamo infialando e nelle prossime settimane partirà la sperimentazione clinica italiana con gli anticorpi». Rino Rappuoli, coordinatore scientifico del Mad (Monoclonal antibody discovery) della fondazione toscana Life Sciences, annuncia la svolta con un tono di modestia degna dei grandi uomini. Lui, scienziato di fama internazionale, medaglia d'oro alla Sanità, padre del vaccino contro il meningococco B e C e contro la pertosse, ora si cimenta contro un nuovo nemico planetario annunciando laper il Covid. Dopo aver raccolto gli anticorpi dal sangue delle persone convalescenti, ha isolato in laboratorio le cellule che producono queste difese naturali, ha selezionato ...

Qui scatteranno i monoclonali? «È il nostro obiettivo. Nei modelli animali che usiamo, con una fiala, nel giro di 2-3 giorni il virus scompare». Dobbiamo ancora sperimentare sugli uomini. «Partiremo ...Proprio ieri dalla direzione salute di Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, è partita una nota all’indirizzo dei manager di Asl e ospedali ...Il piano regionale per il vaccino AntiCovid in Campania è pronto. Si parte il 15 gennaio. Tempi record quindi per la Campania, che apre l’anno nuovo con le vaccinazioni contro il Covid19 una settimana ...