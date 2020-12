Processo Asl Benevento | assolta Nunzia De Girolamo

(Di giovedì 10 dicembre 2020) L’ex ministro dell’Agricoltura ed ex parlamentare di Forza Italia e Nuovo CentrodestraDeè stata“perché il fatto non sussiste” insieme ad altri 7 imputati nelsu appalti e consulenze esterne dell’Asl di. La sentenza è stata pronunciata dai giudici didopo tre ore di camera di consiglio. “Finisce un incubo durato sette anni”. Queste le prime parole dell’ex ministro delle Politiche Agricole mentre lascia il palazzo di giustizia di, dopo la sentenza assolutoria nelche la vedeva imputata assieme ad altre 7 persone di associazione per delinquere, concussione e utilità per ottenere il voto elettorale. “Mi sono dimessa da ministro senza mai essere indagata – continua De ...

TitiRode : RT @stanzaselvaggia: Primo grado del processo Asl di Benevento: De Girolamo e gli altri sette imputati tutti assolti. - Marilenapas : RT @stanzaselvaggia: Primo grado del processo Asl di Benevento: De Girolamo e gli altri sette imputati tutti assolti. - repubblica : Processo per le consulenze all'Asl di Benevento, assolta l'ex ministra De Girolamo: 'Ho perso sette anni di serenit… - temisaba95 : RT @stanzaselvaggia: Primo grado del processo Asl di Benevento: De Girolamo e gli altri sette imputati tutti assolti. - StraNotizie : Processo Asl Benevento, De Girolamo: 'Oggi ha vinto giustizia' -

Ultime Notizie dalla rete : Processo Asl

Roma 11 dic. Oggi ha vinto la giustizia, io ho solo perso 7 anni di serenità. Mi sono dimessa da ministro, pur non essendo indagata, per difendere la mia dignità. L'ho fatto sempre nel processo e non ...In Campania i positivi al Covid-19 saliti per 1.361 casi con 43 morti. Vaccini anti coronavirus, prime dosi nelle 5 province dal 15 gennaio. Le tabelle ...In occasione dell’International Anti-Corruption Day del 9 dicembre, e nell’impossibilità, vista l’emergenza pandemica, di realizzare la Giornata della Trasparenza, gli RCPT (Responsabili della Prevenz ...Era accusata di far parte di un "direttorio" in grado di condizionare le scelte dell'azienda sanitaria su nomine e appalti per raccogliere ...Il problema è che gli extracomunitari puzzano”: sarebbe questa la frase pronunciata da una consigliera del Comune di Sarno , durante una seduta -come riportato da Fanpage.it – del Consiglio comunale ...