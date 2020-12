Messenger down: la chat di Facebook non funziona giovedì 10 dicembre (Di giovedì 10 dicembre 2020) Messenger down nella mattinata di giovedì 10 dicembre. La nota app per la messaggistica online in chat risulta completamente fuori uso da alcune ore e in tanti utenti, praticamente in tutto il mondo, stanno lamentando una serie di disservizi. Facebook non ha ancora commentato nulla in merito, ma è possibile che si stiano effettuando alcuni aggiornamenti che hanno messo ko i server. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020)nella mattinata di10. La nota app per la messaggistica online inrisulta completamente fuori uso da alcune ore e in tanti utenti, praticamente in tutto il mondo, stanno lamentando una serie di disservizi.non ha ancora commentato nulla in merito, ma è possibile che si stiano effettuando alcuni aggiornamenti che hanno messo ko i server. SportFace.

occhio_notizie : Facebook #Messengerdown, la chat non funziona: 'Impossibile inviare messaggi' - getwebserie : @zogliox C’è instagram Messenger e Facebook down. - _annmoreno : down ba messenger? ahaa - cnnmnbscts : @leeknowhaven Messenger is down and its making me anxious ksnsksjsksjskskksjsjs - ILOVEPACALCIO : Messenger down: la famosa chat di Facebook non funziona, utenti nel panico - Ilovepalermocalcio -