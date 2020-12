Lapo Elkann chiede scioglimento dei gruppi neofascisti e viene coperto di minacce. La reazione: “#IOdicoNO e sporgo denuncia” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “È tempo di sciogliere TUTTE le organizzazioni fasciste ed estremiste SUBITO. VERGOGNA”. Aveva postato su Twitter Lapo Elkann lunedì 7 dicembre mentre su Rai 3 andava in onda la puntata di Report con l’inchiesta di Giorgia Mottola dedicata a Fratelli d’Italia e ai suoi rapporti con Casapound e la criminalità organizzata, intitolata Cinquanta sfumature di nero. La cosa non è certo passata inosservata, tanto più che il secondo nipote di Gianni Agnelli ha quasi 90mila follower su Twitter, dove è stato bersagliato all’istante da una pioggia di minacce e insulti del calibro di “traditore infame per te solo le lame” e “a piazza Borromeo facciamo a tirassegno con l’ebreo” e ancora “io scioglierei te nell’acido”. “I miei legali nelle prossime ore sporgeranno denuncia alla autorità giudiziaria“, commenta quindi Elkann, postando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) “È tempo di sciogliere TUTTE le organizzazioni fasciste ed estremiste SUBITO. VERGOGNA”. Aveva postato su Twitterlunedì 7 dicembre mentre su Rai 3 andava in onda la puntata di Report con l’inchiesta di Giorgia Mottola dedicata a Fratelli d’Italia e ai suoi rapporti con Casapound e la criminalità organizzata, intitolata Cinquanta sfumature di nero. La cosa non è certo passata inosservata, tanto più che il secondo nipote di Gianni Agnelli ha quasi 90mila follower su Twitter, dove è stato bersagliato all’istante da una pioggia die insulti del calibro di “traditore infame per te solo le lame” e “a piazza Borromeo facciamo a tirassegno con l’ebreo” e ancora “io scioglierei te nell’acido”. “I miei legali nelle prossime ore sporgeranno denuncia alla autorità giudiziaria“, commenta quindi, postando ...

