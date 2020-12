Kate Middleton, il dolore segreto della duchessa di Cambridge: «È gelosissima di lei…» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Kate Middleton, il dolore segreto: «È gelosissima di lei…». Rapporti tesi in casa Windsor. Oltre ai noti dissapori con Meghan Markle e Harry, la duchessa di Cambridge avrebbe un’altra rivale in famiglia. Secondo The Talko, ci sarebbe una componente della famiglia reale in forte competizione con la mamma di George, Charlotte e Louis. Si tratta della principessa Beatrice, figlia di Andrea, terzogenito della regina Elisabetta. La presunta rivalità nascerebbe dalla linea di successione. Il principe Carlo, infatti, ha rafforzato le possibilità della sua famiglia di mantenere il trono, con regole di successione modificate e un grande divario tra i figli della sovrana. Per ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 10 dicembre 2020), il: «Èdi». Rapporti tesi in casa Windsor. Oltre ai noti dissapori con Meghan Markle e Harry, ladiavrebbe un’altra rivale in famiglia. Secondo The Talko, ci sarebbe una componentefamiglia reale in forte competizione con la mamma di George, Charlotte e Louis. Si trattaprincipessa Beatrice, figlia di Andrea, terzogenitoregina Elisabetta. La presunta rivalità nascerebbe dalla linea di successione. Il principe Carlo, infatti, ha rafforzato le possibilitàsua famiglia di mantenere il trono, con regole di successione modificate e un grande divario tra i figlisovrana. Per ...

FilippoCarmigna : Beatrice di York e Kate Middleton: gelosia presunta o reale? - zazoomblog : Rania di Giordania batte Kate Middleton e Letizia di Spagna: la foto d’auguri è un incanto - #Rania #Giordania… - OnceUponATeddy : @kscarlett22_ @itselkhe @MayAmidala Se quella è saggezza io sono Kate Middleton. E non lo sono. - VanityFairIt : Macché crisi, la spiegazione è un'altra @RoyalFamily - vogue_italia : Kate in versione natalizia ci piace proprio tanto ?? Clic per le foto ?? -