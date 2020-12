Ghiacciai alpini in lenta agonia: ecco quelli che sono più a rischio. La Marmolada potrebbe sparire in 15 anni (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una lenta agonia quella del Ghiacciaio Fradusta, in Trentino Alto Adige, che ha portato a ridurne la superficie di oltre il 95% tra il 1888 e il 2014, mentre si prevede che la Marmolada, altrimenti nota come “regina delle Dolomiti”, possa scomparire nell’arco di 15 anni, o al massimo 30, a seconda dei modelli interpretativi. E mentre sulle Alpi Occidentali, nonostante una nuova funivia, sul Ghiacciaio di Indren la pratica dello sci estivo è un lontano ricordo, tra quelli lombardi, il Ghiacciaio du Scerscen ha perso 86 metri solo rispetto al 2017. Su quello dei Forni, invece, oltre all’aumento della copertura detritica, è stato riscontrato il fenomeno del black carbon, con tracce di microplastiche e di vari inquinanti che, come su tutti i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Unaquella delo Fradusta, in Trentino Alto Adige, che ha portato a ridurne la superficie di oltre il 95% tra il 1888 e il 2014, mentre si prevede che la, altrimenti nota come “regina delle Dolomiti”, possa scomparire nell’arco di 15, o al massimo 30, a seconda dei modelli interpretativi. E mentre sulle Alpi Occidentali, nonostante una nuova funivia, sulo di Indren la pratica dello sci estivo è un lontano ricordo, tralombardi, ilo du Scerscen ha perso 86 metri solo rispetto al 2017. Su quello dei Forni, invece, oltre all’aumento della copertura detritica, è stato riscontrato il fenomeno del black carbon, con tracce di microplastiche e di vari inquinanti che, come su tutti i ...

Le lenta agonia dei nostri ghiacciai: «In 14 anni persi 22 chilometri cubi di volume» «I ghiacciai della regione alpina hanno perso un sesto del loro volume totale nel corso di quattordici anni». La valutazione è stata pubblicata dai ricercator i dell'Università di Erlangen-Norimberga sulla rivista specialistica ''Nature Communications''.

I dati non mancano e le campagne di sensibilizzazione neppure, ma ormai si vede a occhio nudo, di anno in anno: i principali ghiacciai italiani e del mondo si stanno ritirando. Secondo Legambiente, ne sarebbero già scomparsi sulle Alpi circa 200 negli ultimi decenni. Il processo avviene a tale velocità che se ne accorge sia chi abita nelle zone in cui si sono formati sia gli habitué delle ...

«I ghiacciai alpini e quelli altoatesini in particolare non sono ancora malati terminali, ma in forte agonia». È la diagnosi di Roberto Dinale, vicedirettore dell’ufficio idrologico della Provincia di Bolzano.Foto mostrano come si siano ritirati circa del 60-70% a partire dall’ultimo massimo che è stato raggiunto nella seconda metà del 1800 durante la piccola età glaciale.

