Fratellì, chi l’ha visto? ‘Scomparso’ 1727 wrldstar. La fidanzata: «E’ sparito con due carte di credito e gli steroidi anabolizzanti» (Di giovedì 10 dicembre 2020) «Domenica è sparito, pensavo fosse stato arrestato, invece non è in nessun carcere. Mi sono accorta che mancavano due carte di credito e gli steroidi anabolizzanti di cui fa uso». Lui, lo scomparso, è Algero Corretini, un influencer in arte 1727 wrldstar, ormai famoso come ‘Fratellì‘ dopo aver preso un muretto e aver rovinato la sua auto nuova. Lunedì la sua fidanzata ne ha denunciato la scomparsa nel programma ‘Chi l’ha visto?’. Scomparso davvero o una trovata pubblicitaria? La conduttrice Federica Sciarelli, presentando il servizio, ha commentato «Non sappiamo se è scomparso davvero o se si tratta di una trovata per aumentare i suoi follower». La denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine non è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 dicembre 2020) «Domenica è, pensavo fosse stato arrestato, invece non è in nessun carcere. Mi sono accorta che mancavano duedie glidi cui fa uso». Lui, lo scomparso, è Algero Corretini, un influencer in arte, ormai famoso come ‘‘ dopo aver preso un muretto e aver rovinato la sua auto nuova. Lunedì la suane ha denunciato la scomparsa nel programma ‘Chi?’. Scomparso davvero o una trovata pubblicitaria? La conduttrice Federica Sciarelli, presentando il servizio, ha commentato «Non sappiamo se è scomparso davvero o se si tratta di una trovata per aumentare i suoi follower». La denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine non è ...

CorriereCitta : Fratellì, chi l’ha visto? ‘Scomparso’ 1727 wrldstar. La fidanzata: «E’ sparito con due carte di credito e gli stero… - NerofumoXX : RT @AlabardaTS: Buon sabato Fascista fratelli e sorelle d'italia. Buongiorno anime belle ???????. Buongiorno anche chi non saluta mai o rimane… - Elisa27071981 : RT @LidaSezOlbia: aree vecchie usurate dal tempo. Come vedete non possiamo fermarci .. mai .. Per chi desidera aiutarci a proseguire i lav… - POLINICC : RT @ManconiMita: Giorgia Meloni e la 'Maietta' della salute in quel di 'Latrina'. È pur vero quel che dice :non posso sapere chi entra nel… - iamalextasco : fatemi sentire un po’ fratelli di twitter , chi votate tonight??? #XF2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Fratellì chi «Fratellì», influencer scomparso? La fidanzata: «Se n'è andato... Il Mattino