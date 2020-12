FIFA 21: In arrivo il primo gruppo di Icon Swaps (Di giovedì 10 dicembre 2020) EA Sports, tramite i menu di gioco, ha comunicato che nella giornata di venerdi 11 dicembre rilascerà il primo gruppo di Icon Swaps per la popolare modalità FIFA 21 Ultimate Team. Ricordiamo che tramite questa promo potrete riscattare una o più Icon che saranno inserite nel gruppo in questione utilizzando i token la software house rilasciarà tramite SBC e Obiettivi a tema. Contestualmente sono stati divulgati alcuni nuovi dettagli per l’evento Freeze che avrà inizio sempre nella giornata di domani. Stando all’immagine in calce alla notizia sarà rilasciata una squadra a tema oltre ad una nuova SBC Giocatore e una SBC Puzzle ogni giorno. FIFA 21 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed è atteso per le piattaforme ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 10 dicembre 2020) EA Sports, tramite i menu di gioco, ha comunicato che nella giornata di venerdi 11 dicembre rilascerà ildiper la popolare modalità21 Ultimate Team. Ricordiamo che tramite questa promo potrete riscattare una o piùche saranno inserite nelin questione utilizzando i token la software house rilasciarà tramite SBC e Obiettivi a tema. Contestualmente sono stati divulgati alcuni nuovi dettagli per l’evento Freeze che avrà inizio sempre nella giornata di domani. Stando all’immagine in calce alla notizia sarà rilasciata una squadra a tema oltre ad una nuova SBC Giocatore e una SBC Puzzle ogni giorno.21 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed è atteso per le piattaforme ...

ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 In arrivo il primo gruppo di #Icon Swaps - FutXFan : FIFA 21 #FREEZE: Nuovo Evento in arrivo su Ultimate Team - ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 Freeze - In arrivo un nuovo evento l'11 dicembre? - Denis2oo1 : @SoaRxBlur Coglione di merda io sono 07 e lavoro in un agenzia che schiavizza voi troie guadagno 12000 euro al mese… - Busonzio : @TitolariPodcast n classe, fine della seconda media. Un compagno mitomane il giorno dopo arrivò a scuola dicendo '… -