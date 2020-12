Europa League, i sedicesimi di finale: le fasce in attesa del sorteggio (Di venerdì 11 dicembre 2020) Si è conclusa la fase a gironi di Europa League, il tabellone è completo in attesa dei sedicesimi di finale, parteciperanno anche le squadre retrocesse dalla Champions League. Nelle teste di serie troviamo tutti e tre i club italiani: si tratta di Milan, Napoli e Roma. In questa fascia fanno parte anche Ajax, Arsenal e Leverkusen. Molto pericoloso ovviamente il Manchester United, in forma anche due squadre inglesi come il Leicester ed il Tottenham. Nella seconda fascia troviamo squadre sicuramente pericolose, tra queste: Benfica, Salisburgo, Lille, Dinamo Kiev e Real Sociedad. Risultati Europa League, 6ª giornata: 4 gol di Arsenal, Leverkusen e Psv. Le classifiche TESTE DI SERIE Ajax (Olanda) Arsenal (Inghilterra) Bayer Leverkusen (Germania) Club ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 11 dicembre 2020) Si è conclusa la fase a gironi di, il tabellone è completo indeidi, parteciperanno anche le squadre retrocesse dalla Champions. Nelle teste di serie troviamo tutti e tre i club italiani: si tratta di Milan, Napoli e Roma. In questa fascia fanno parte anche Ajax, Arsenal e Leverkusen. Molto pericoloso ovviamente il Manchester United, in forma anche due squadre inglesi come il Leicester ed il Tottenham. Nella seconda fascia troviamo squadre sicuramente pericolose, tra queste: Benfica, Salisburgo, Lille, Dinamo Kiev e Real Sociedad. Risultati, 6ª giornata: 4 gol di Arsenal, Leverkusen e Psv. Le classifiche TESTE DI SERIE Ajax (Olanda) Arsenal (Inghilterra) Bayer Leverkusen (Germania) Club ...

ZZiliani : 12 milioni a stagione (18 lordi) più 40 milioni di mancati introiti per eliminazione ai gironi di Champions (sia un… - ZZiliani : Nella foto: il generale Custer mentre si gode il percorso a Little Bighorn. Ammonito nel finale per aver insultato… - goal : Minute’s silence observed for Paolo Rossi in the Europa League ?? - La10delNapoli : RT @OptaPaolo: 5 - Il #Napoli ha centrato per la quinta volta su cinque la qualificazione ai sedicesimi di Europa League partendo dalla fas… - CalcioWeb : Il tabellone completo di @EuropaLeague, tutte le fasce in vista del sorteggio -