Crisi Governo: Due Ministri di Conte Pronti a Dimettersi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempi duri per il presidente del consiglio Giuseppe Conte, mentre il premier chiede coesione alla maggioranza per non fare cadere il Governo, alcuni Ministri sarebbero Pronti a Dimettersi. Conte in questi giorni tenta di mantenere la maggioranza coesa in attesa dell'avvio del Recovery Fund, ma il Governo rimane in Crisi, e le sorti della maggioranza

