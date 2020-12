Covid, la terza ondata collegata alla scuola? Miozzo (Cts): “Sbagliato. Attenzione ai comportamenti non corretti a Natale” (Di giovedì 10 dicembre 2020) La terza ondata di Covid non dipenderebbe dalla riapertura delle scuole a gennaio. lo ha ribadito Agostino Miozzo del Cts ma dagli atteggiamenti sbagliati a Natale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ladinon dipenderebbe driapertura delle scuole a gennaio. lo ha ribadito Agostinodel Cts ma dagli atteggiamenti sbagliati a Natale. L'articolo .

Adnkronos : #Crisanti: 'Terza ondata certa, Italia avrà record morti in Europa' - fattoquotidiano : Covid, Gimbe: “Rallentano i nuovi casi ma ancora 737mila positivi. Con influenza e zone gialle tempesta perfetta pe… - SkyTG24 : Gimbe: “Calo dati ma crollo tamponi. Si rischia tempesta perfetta per terza ondata” - NonnaMaria15 : RT @Teresat14547770: Crisanti: 'Terza ondata certa, Italia avrà record morti in Europa' - ZzuCicciu : RT @fattoquotidiano: Covid, Gimbe: “Rallentano i nuovi casi ma ancora 737mila positivi. Con influenza e zone gialle tempesta perfetta per l… -