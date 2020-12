Così Angela Merkel ha messo in cassaforte il Recovery Fund (Di giovedì 10 dicembre 2020) Potere di Angela Merkel. Nell’ultimo Consiglio europeo dell’anno, forse quello più importante, l’Europa sta per trovare l’intesa sul bilancio comunitario, senza il quale non è possibile attivare il Recovery Fund da 750 miliardi di euro. Ed è merito, soprattutto, della Germania. La Polonia e l’Ungheria hanno infatti trovato un accordo con la cancelliera per sbloccare il Recovery Fund e il bilancio dell’Unione europea, rimasti bloccati dal veto dei due Paesi. Budapest e Varsavia rifiutavano infatti di legare i finanziamenti europei alla clausola dello stato di diritto, cioè al rispetto delle regole democratiche. Ora non resta che l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nel corso del Consiglio, in programma oggi e domani. Fatto sta che starebbe per decadere l’opposizione di Polonia ed ... Leggi su formiche (Di giovedì 10 dicembre 2020) Potere di. Nell’ultimo Consiglio europeo dell’anno, forse quello più importante, l’Europa sta per trovare l’intesa sul bilancio comunitario, senza il quale non è possibile attivare ilda 750 miliardi di euro. Ed è merito, soprattutto, della Germania. La Polonia e l’Ungheria hanno infatti trovato un accordo con la cancelliera per sbloccare ile il bilancio dell’Unione europea, rimasti bloccati dal veto dei due Paesi. Budapest e Varsavia rifiutavano infatti di legare i finanziamenti europei alla clausola dello stato di diritto, cioè al rispetto delle regole democratiche. Ora non resta che l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nel corso del Consiglio, in programma oggi e domani. Fatto sta che starebbe per decadere l’opposizione di Polonia ed ...

