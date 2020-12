Controlli anti-Covid nel Vesuviano | scoperto un bar con 15 clienti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Raffica die sanzioni a Torre Annunziata dove i Carabinieri della Compagnia locale hanno messo al setaccio i quartieri del centro storico tra il Rione Provolera e Annunziata. Un 26enne già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato perché trovato in possesso di una pistola clandestina calibro 7.65. Era avvolta in un calzino ed occultata nel cassetto di un mobile della camera da letto. L’arma, con matricola abrasa e pronta a sparare, conteneva già 8 colpi. L’arrestato è stato tradotto presso al carcere di Poggioreale. Determinante per il rinvenimento il supporto di “Kati”, il pastore tedesco addestrato per la ricerca di armi ed esplosivi. Durante istradali, un 34enne è stato trovato in possesso di una dose di crack e segnalato al Prefetto quale assuntore di stupefacenti. Anche in ...