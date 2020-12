Come sarà il memoir di Melania Trump? Diet Prada propone alcune ipotesi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Gira voce che l’ex First Lady Melania Trump stia facendo dei colloqui per pubblicare un libro di memorie. Perfino lei. La notizia, che farebbe già ridere così, diventa ancora più divertente se si guarda quello che ne hanno tratto le due diaboliche menti che gestiscono l’account Instagram Diet Prada, definito «il più temuto dalla moda» dalla rivista Business of Fashion. Lasciando da parte per una volta i vestiti (con i consueti plagi e copie) si sono divertiti a immaginare Come sarà, titolo per titolo, l’eventuale memoir di Melania, che in passato hanno più volte bersagliato per le mise poco accorte. Ed ecco allora nove possibili copertine con titoli più veri della verità e più copiati che mai che fanno il verso : uno è “The Sugar Baby That Could” (che ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 10 dicembre 2020) Gira voce che l’ex First Ladystia facendo dei colloqui per pubblicare un libro di memorie. Perfino lei. La notizia, che farebbe già ridere così, diventa ancora più divertente se si guarda quello che ne hanno tratto le due diaboliche menti che gestiscono l’account Instagram, definito «il più temuto dalla moda» dalla rivista Business of Fashion. Lasciando da parte per una volta i vestiti (con i consueti plagi e copie) si sono divertiti a immaginare, titolo per titolo, l’eventualedi, che in passato hanno più volte bersagliato per le mise poco accorte. Ed ecco allora nove possibili copertine con titoli più veri della verità e più copiati che mai che fanno il verso : uno è “The Sugar Baby That Could” (che ...

mengonimarco : Nella vita ci sono emozioni che penso sarà difficile provare sulla pelle, come vincere un Nobel, scalare l'Everest… - FontanaPres : ?? Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla. Questa mattina ho parlato con il ministro Speranza il qu… - borghi_claudio : gualtieri a @SkyTG24 ha appena detto che è 'fiducioso' che la votazione sul mes sarà positiva. MA COME SI E' PERMES… - alby911 : RT @NonConoscoVG: Billy Costacurta: “Antonio è un amico, ma come ci ha risposti stasera e per come ci ha presi male, mi ha deluso molto. De… - guidomarchello : @mafumi50 Ecco perché dico che questo 2020 sarà ricordato anche come l'anno dell'ipocrisia. La mia compresa. -

Ultime Notizie dalla rete : Come sarà Riccardo Chailly: «Ecco come sarà il mio 7 dicembre alla Scala» Corriere della Sera