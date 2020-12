Barbara D’Urso sembro una panterona ma sono molto timida (Di giovedì 10 dicembre 2020) Barbara D’Urso ha rilasciato un’intervista al settimanale “Oggi”, dove parla della propria vita, dall’amore alla politica, svelando qualche dettaglio sui progetti futuri, personali e professionali. Ecco le sue parole:“La classifica dei valori nella vita per me è: al primo posto i figli, al secondo a pari merito la famiglia e l’amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato”. sembro una panterona ma sono di una timidezza impressionante. Se intuisco che un uomo sta per baciarmi mi intimidisco”. La conduttrice ha poi aggiunto, lasciando intendere che qualcosa si stia muovendo. In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un sacchissimo di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione. Barbara D’Urso ... Leggi su people24.myblog (Di giovedì 10 dicembre 2020)ha rilasciato un’intervista al settimanale “Oggi”, dove parla della propria vita, dall’amore alla politica, svelando qualche dettaglio sui progetti futuri, personali e professionali. Ecco le sue parole:“La classifica dei valori nella vita per me è: al primo posto i figli, al secondo a pari merito la famiglia e l’amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato”.unamadi una timidezza impressionante. Se intuisco che un uomo sta per baciarmi mi intimidisco”. La conduttrice ha poi aggiunto, lasciando intendere che qualcosa si stia muovendo. In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un sacchissimo di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione....

marianix4 : @ChiNonMuore1 @PaoloRicci_ Pensa che c’è chi glorifica Barbara D’Urso - 61KIBUM : per quanto odi la sm, in questo caso non c’entra un cazzo ha fatto scusare jaehyun per un’uscita con gli amici???st… - mptuitter : @ninabecks1 'Votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a ess… - faber73v : Sembra che Barbara d’urso abbia deciso di scendere in politica... qualora tale evento funesto dovesse verificarsi s… - trescogli : Barbara d'Urso in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi la 62enne ha annunciato che è pronta a scendere in p… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Myrta Merlino: «Marco Tardelli? Ora la domenica pomeriggio rincorre me» Corriere della Sera