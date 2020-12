Appuntamenti e scadenze del 10 dicembre 2020 (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – Lunedì 07/12/2020Appuntamenti: European Space Week 2020 – Evento organizzato dalla Commissione europea e dalla European global navigation satellite systems agency (GSA), durante il quale ci sarà l’opportunità di connettersi con oltre 1200 partecipanti provenienti da tutta Europa e discutere con i leader del settore, gli stakeholder spaziali e i politici (fino a venerdì 11/12/2020) Mercoledì 09/12/2020Appuntamenti: Motore Italia – Le piccole e medie imprese che fanno muovere il paese. Durante la sesta edizione di Motore Italia si tratteranno temi come Ambiente ed Energia, Credito, Digitale, Finanza, Export e internazionalizzazione e Servizi all’impresa (fino a giovedì 10/12/2020) Giovedì 10/12/2020Appuntamenti: CNEL – ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – Lunedì 07/12/: European Space Week– Evento organizzato dalla Commissione europea e dalla European global navigation satellite systems agency (GSA), durante il quale ci sarà l’opportunità di connettersi con oltre 1200 partecipanti provenienti da tutta Europa e discutere con i leader del settore, gli stakeholder spaziali e i politici (fino a venerdì 11/12/) Mercoledì 09/12/: Motore Italia – Le piccole e medie imprese che fanno muovere il paese. Durante la sesta edizione di Motore Italia si tratteranno temi come Ambiente ed Energia, Credito, Digitale, Finanza, Export e internazionalizzazione e Servizi all’impresa (fino a giovedì 10/12/) Giovedì 10/12/: CNEL – ...

EuromedCarrefou : RT @ascuoladioc: #PillolediASOC - Lezione 1 #ASOC2021 Consulta la sezione #Calendario sul nostro sito per conoscere tutte le scadenze dei r… - Luisa70368354 : RT @ascuoladioc: #PillolediASOC - Lezione 1 #ASOC2021 Consulta la sezione #Calendario sul nostro sito per conoscere tutte le scadenze dei r… - PoFesrSicilia : RT @ascuoladioc: #PillolediASOC - Lezione 1 #ASOC2021 Consulta la sezione #Calendario sul nostro sito per conoscere tutte le scadenze dei r… - StartupGrind_Re : PorCalabria: RT @ascuoladioc: #PillolediASOC - Lezione 1 #ASOC2021 Consulta la sezione #Calendario sul nostro sito… - PorCalabria : RT @ascuoladioc: #PillolediASOC - Lezione 1 #ASOC2021 Consulta la sezione #Calendario sul nostro sito per conoscere tutte le scadenze dei r… -